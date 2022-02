MU : Bastian Schweinsteiger a très mal vécu sa saison avec José Mourinho

À l'occasion d'un podcast publié sur le site officiel de Manchester United, Bastian Schweinsteiger est revenu sur sa deuxième saison au club, durant laquelle il a été écarté du groupe professionnel par José Mourinho. En effet, après avoir disputé 31 rencontres sous Louis Van Gaal, il n'a pris part qu'à 4 rencontres avec le technicien portugais, et l'ancien joueur du Bayern Munich ne comprenait pas cette mise à l'écart : «c'était très étrange le jour de mon anniversaire, je suis arrivé dans le vestiaire pour me changer, mais quelqu'un m'a dit que je n'avais pas le droit d'aller dans le vestiaire et j'ai dû me changer et jouer avec l'équipe réserve.»

«J'étais très triste parce que personne ne me parlait. Ensuite, j'en ai parlé à Mourinho et il m'a expliqué quelque chose que je n'ai vraiment pas compris et qui avait un rapport avec la deuxième blessure que j'ai eue. J'avais beaucoup de respect pour lui, bien sûr, mais je ne comprenais pas pourquoi je n'étais pas autorisé à m'entraîner avec la première équipe, parce qu'il y avait des opinions différentes sur le fait que je n'étais pas professionnel, ce qui n'est pas vrai, parce que je suis professionnel - je l'ai montré plus tard, je m'entraînais toujours avec les enfants ou seul. ». Le manager portugais n'aurait pas apprécié que le milieu de terrain se rende en Allemagne pour soigner sa blessure.« Il fait partie de la catégorie des joueurs dont je regrette ce que je leur ai fait.», avait concédé José Mourinho au Guardian en 2017.