Kevin Danso explique ce qui fait la différence du RC Lens

Le RC Lens, depuis sa remontée en Ligue 1 en 2020, a retrouvé sa grandeur d’antan, ou du mois s’en est bien plus rapproché que ces dernières années. Actuellement 4èmes du championnat de France, à trois points de la 2ème place occupée par l’OM et même à 8 unités du PSG, leader de L1, les Sang et Or réalisent une saison de très bonne facture. Kevin Danso (24 ans) a révélé ce qui fait, selon lui, la différence à Lens.

« Quand tu as une grande star dans l’équipe, tu es toujours un peu plus prévisible, a lâché le défenseur central autrichien dans un entretien accordé à Kicker. Pour nous, l’accent est mis sur le collectif et c’est ce qui nous distingue. Il est évident, pour ceux qui connaissent Lens, que nous nous distinguons par la performance de notre équipe compacte et notre intensité. Nous avons de très grands fans en France. »

