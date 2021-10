MHSC : Olivier Dall'Oglio satisfait après la victoire contre Lens

Ce dimanche, le Montpellier Hérault SC s'est offert une belle victoire contre le RC Lens (1-0), dans le cadre de la 10ème journée de Ligue 1. Les Héraultais, en faisant chuter le dauphin du PSG, en ont au passage profité pour retrouver le goût de la victoire après une série de 4 rencontres sans succès. Forcément, après cette partie très ouverte, Olivier Dall'Oglio n'a pas caché sa joie. « Cela a été un match complet. Il y a eu une grosse dépense d'énergie, de l'abnégation, mais aussi de la qualité. Il y a eu deux belles équipes, un très bon match, avec une intensité élevée. On avait rêvé de gagner 1-0, on l'a fait. C'est bien, cela va donner confiance au groupe. Dans ce match, il fallait être conquérant. On était chez nous. On savait qui était en face, on savait qu'il ne fallait pas les laisser jouer », a-t-il dans un premier temps lancé avant de poursuivre, encensant notamment Téji Savanier, passeur décisif du jour.

« On a été efficaces dès la première seconde, on a senti que le public nous suivait. On a imprimé quelque chose d'intéressant, même si on savait qu'il y avait du répondant en face. On l'a vu dans ce match. C'est une victoire au courage, on a eu des passages intéressants. J'ai vraiment aimé mon équipe dans ce match. On a vu un Téji (Savanier) de très haut niveau. Cela amène un plus, cela amène le reste du groupe. Quand Téji est à ce niveau-là, il amène ce petit plus qui nous a permis de gagner le match. On n'était pas récompensés de tout le boulot que l'on fait, de tout l'investissement du groupe. Il faut que cela paie. On est récompensé à notre juste mesure, on est satisfait de ça », a conclu l'entraîneur du MHSC en conférence de presse.