Supercoupe d’Espagne : Mbappé va bien débuter sur le banc face au Barça

La nouvelle était attendue dans la capitale espagnole ! Déjà absent contre l’Atlético de Madrid en demi-finale de la Supercoupe d’Espagne (2-1), Kylian Mbappé était incertain pour la rencontre de ce soir. Désormais, il est bel et bien présent dans le groupe convoqué par l’entraîneur Merengue, Xabi Alonso, lors de cette finale face au FC Barcelone ce dimanche à Djeddah (20h). Le Français, arrivé vendredi en Arabie saoudite, n’était pas certain d’entamer la rencontre face aux Catalans, et les questions se sont poursuivies. D’après les informations récentes de RMC Sport, Mbappé devrait voir la rencontre sur son siège au coup d’envoi lors de ce choc espagnol.

La suite après cette publicité

Pour rappel, l’attaquant tricolore a été gêné au genou gauche en décembre, puis a subi une entorse il y a une dizaine de jours. Une absence de trois semaines avait été évoquée, mais sans lui le Real perd un réel atout. Il a déjà manqué les deux premiers matchs de 2026 : la demi-finale de Supercoupe et la rencontre de Liga contre le Real Betis. Cela pourrait perturber les espoirs madrilènes s’il ne rentre pas, mais la composition du coach basque reste incertaine et pourrait être différente de celle alignée face à l’Atlético cette semaine. L’importance de ne pas prendre de risques inutiles a notamment été évoquée par Xabi Alonso, reste à savoir si des minutes lui seront accordées.