OL-OM : Jean-Pierre Papin est un homme heureux

Après la victoire de Marseille à Lyon lors du traditionnel Olympico (1-2), Jean-Pierre Papin avait le sourire. Le conseiller du président du club phocéen est d’ailleurs revenu sur ce succès ô combien important alors que la fin de saison commence à devenir haletante avec une course pour la 2ème place de Ligue 1 qui fait plus que jamais rage. Au micro du diffuseur de la rencontre, la légende olympienne a tenu à rappeler le côté crucial de cette victoire. «Grand sourire parce que c’était un match important. On savait qu’on avait pas le droit de se manquer, il fallait rapporter quelque chose. Les trois points comme ça sur le fil, ça fait super plaisir mais on aurait du gagner avant. On avait deux trois occasions où on doit les mettre et à ce niveau on ne doit pas tergiverser. Mais cette victoire est magnifique», a lancé Jean-Pierre Papin.

Le conseiller de Pablo Longoria s’est ensuite attardé sur la beauté de la rencontre tout en félicitant les deux gardiens pour leur superbe performance. «Je sais pas si c’est un signe mais moi aujourd’hui j’ai vu un beau match de foot, j’ai vu deux belles équipes. Des occasions de part et d’autres et deux grands gardien», a confié la légende de l’Olympique de Marseille avant de conclure sur l’accueil qu’il avait reçu en arrivant mais aussi le travail effectué par Igor Tudor, l’entraineur olympien : «ça se passe très bien, j’ai été vachement bien accueilli. Le club a énormément évolué et le coach fait un travail extraordinaire, les joueurs l’ont remboursé un peu ce soir de ce qu’il amène.» Marseille est sur un petit nuage !

