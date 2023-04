Vidéo : Twitter à genoux devant le cyborg Erling Haaland

La suite après cette publicité

Petit à petit, la Ligue des Champions devient sa compétition. On l’avait laissé au tour précédent avec un quintuplé face au RB Leipzig. Ce soir, Erling Haaland a récidivé. Avec une passe décisive et un but, le cyborg offre un succès confortable à Manchester City contre le Bayern Munich en quart de finale aller de Ligue des Champions (3-0). De quoi aborder le retour en Bavière avec l’esprit un petit peu plus léger. Après cette nouvelle prestation taille patron, la Twittosphère n’a pas de mot assez fort pour crier son amour au génial buteur des SkyBlues.

