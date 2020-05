Mercato : vers une grande braderie estivale en Bundesliga

« La DFL a décidé de continuer la saison «à partir du 15 mai». Le 16 mai a finalement été retenu comme la date exacte. La DFL a été guidée par la décision des gouvernements fédéraux et des Länders selon laquelle "à partir de la seconde moitié de mai", un retour de la Bundesliga et de la 2e Bundesliga est acceptable. » Jeudi, la Ligue de football allemande annonçait en grande pompe la reprise de la Bundesliga à partir du 16 mai. Une excellente nouvelle évidemment pour les clubs frappés de plein fouet sur le plan économique par l'interruption du championnat suite à la pandémie du coronavirus.

La suite après cette publicité

Des dommages collatéraux qui ont provoqué dans certains clubs un élan de solidarité sans précédent chez les joueurs. Ces derniers comme à Schalke 04 par exemple, ont sensiblement baissé leurs émoluments pour aider les clubs à surmonter cette crise financière. La reprise des hostilités en Allemagne constitue donc une bonne nouvelle pour les différents acteurs certes, mais les clubs vont devoir se retrousser les manches pour remettre à flot leurs finances. Le prochain mercato cristallise plus que jamais l'attention. Le marché des transferts va se révéler crucial pour équilibrer les comptes et sauver ce qui peut encore l'être.

Un mercato d'été qui s'annonce particulier

Et la reprise de la Bundesliga ne changera rien à la tendance du moment : les clubs vont devoir vendre des joueurs pour s'offrir une bouffée d'oxygène économiquement. Personne ne dérogera à cette règle, pas mêmes les clubs les plus puissants. Si en Espagne par exemple, ou en Italie, on mise sur le concept des échanges, les dirigeants allemands évoquent plutôt une baisse des indemnités de transferts. Ce vendredi, Bild a effectué un petit tour d'horizon du futur mercato allemand. Ainsi, 155 joueurs professionnels pourraient être concernés par un changement de clubs cet été ! Les directions des clubs prennent conscience d'une chose : ce mercato d'été risque de se distinguer par sa complexité.

Jadis, un procédé faisait fureur au sein des clubs : le prêt avec option d'achat. Pas certain que ce mécanisme soit privilégié cet été, car l'urgence demeure limpide pour les clubs allemands : trouver des fonds et rapidement ! Même les grosses écuries allemandes vont devoir faire preuve de pragmatisme pour revenir à l'équilibre. C'est le cas du Bayern Munich par exemple. Le champion d'Allemagne ne conservera pas Philippe Coutinho par exemple, prêté par le FC Barcelone l'été dernier.

Les clubs poussés dans leurs derniers retranchements financièrement

Son option d'achat (90 millions d'euros évoqués) est jugée beaucoup trop onéreuse par les dirigeants bavarois. Ces derniers devraient miser sur les départs de certains joueurs comme Jérôme Boateng (estimé à 12 millions d'euros), Corentin Tolisso (estimé à 25,5 millions) ou Javier Martinez (estimé à 13 millions) notamment. Troisième avant l'interruption de la Bundesliga, le RB Leipzig qui devrait finalement conserver Upamecano, va devoir céder quelques éléments comme Forsberg (estimé à 22,5 millions d'euros), Poulsen (24 millions) ou encore Jean-Kévin Augustin (estimé à 9,5 millions d'euros).

Second au classement et éliminé de la Ligue des champions par le PSG, le Borussia Dortmund se trouve plus que jamais concerné par cette future grande braderie. Ainsi, outre les joueurs en fin de contrat comme Mario Götze, certains éléments comme Schulz (estimé à 16 millions d'euros) ou Akanji (estimé à 20 millions) possèdent une belle valeur marchande. Des joueurs de gros calibres comme Kostic (Eintracht Francfort) ou encore Rashica (Werder Brême) et Jean-Philippe Mateta (Mayence) pourraient agiter le marché allemand et surtout renflouer les caisses de leurs clubs respectifs. Mais dans ce contexte d'une extrême frilosité, qui passera à l'action en premier et permettra ainsi de lancer les grandes manœuvres ? Ce mercato d'été s'annonce inédit dans sa gestion, en Allemagne et ailleurs...