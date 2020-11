Nigeria : plus de peur que de mal pour Victor Osimhen

D'abord buteur puis sorti du terrain sur une civière hier lors de l'invraisemblable match nul contre la Sierra Leone (les Super Eagles menaient 4-0 avant de concédé le nul 4-4), Victor Osimhen semblait se plaindre du bras et les premières nouvelles n'avaient pas de quoi rassurer l'attaquant. Il semblerait finalement que ça soit moins grave que prévu.

Alors que les médecins redoutaient une possible fracture au poignet, l'ancien Lillois souffre en réalité d'une grosse contusion. L'épaule n'est pas touchée non plus, ce qui fait dire à Sky Sport Italia que le Nigérian devrait être apte pour recevoir l'AC Milan le week-end prochain avec le Napoli, pour le choc de la 8e journée de Serie A. Les prochains examens médicaux passés en Italie préciseront le temps de récupération du joueur.