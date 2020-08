Aston Villa veut faire d'Émiliano Martinez son gardien numéro 1

Un gardien numéro 2 de haut niveau. Propulsé gardien titulaire dans les cages d'Arsenal après la blessure de Bernd Leno, Émiliano Martinez a multiplié les bonnes performances, de quoi alimenter ses ambitions. « Mon objectif est de consolider ma place à Arsenal et d'être le numéro un en équipe d'Argentine », avait-il déclaré. Cette place de numéro 1 sera difficile à conserver quand le portier allemand reviendra, ce qui pourrait le pousser à aller voir ailleurs.

Et un prétendant s'est positionné pour profiter de la situation : Aston Villa. À la recherche d'un gardien après le retour de prêt de Pepe Reina, les Villans seraient prêt à accueillir l'Argentin. Et The Independent parle d'une offre de 11,2 millions d'euros.