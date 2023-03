Liga : Séville vient à bout d’Almería mais perd Yassine Bounou sur civière

Et si Séville décollait enfin après 25 journées de championnat ? Confrontés à Almería ce dimanche, dans un derby andalou qui s’apparentait à un combat d’infirmes entre le 18ème et le 19ème de Liga, les Rojiblancos ont décroché un succès précieux (2-1). Pourtant menés après seulement deux minutes de jeu et une belle reprise d’Akieme, les joueurs de Jorge Sampaoli ont eu le mérite d’être résilients et jusqu’au-boutistes. D’abord par l’intermédiaire de Lucas Ocampos, auteur sur penalty de son premier but en Liga depuis son retour cet hiver (49e), puis de son remplaçant Erik Lamela, buteur d’une tête rageuse sur un centre de l’autre entrant, Bryan Gil (63e).

Seule ombre au tableau ? La sortie sur civière de Yassine Bounou après un énorme choc, et qui a ensuite dû quitter Sánchez Pizjuán en ambulance. Une victoire à la Pyrrhus donc, mais qui permet à Séville de se donner de l’air et d’être propulsé à la 13e position. Les joueurs d’Almeria, qui n’ont toujours pas remporté le moindre match à l’extérieur cette saison, sont 19èmes.

