Mino Raiola évoque l'avenir d'Ibrahimovic et de Donnarumma

Restera, restera pas ? L'avenir de Zlatan Ibrahimovic (38 ans) à Milan reste en suspens. Revenu en Lombardie en janvier 2020 en provenance du Galaxy de Los Angeles, le Suédois, encore sous contrat jusqu’à la fin du mois, ne sait pas de quoi l'avenir sera fait, malgré un exercice à 11 buts et 5 passes décisives en 20 rencontres toutes compétitions confondues. Au micro de Sky Italia, son agent Mino Raiola a fait le point : «Ibrahimovic ne reprendra pas avec le groupe de Milan demain (ce lundi). Nous négocions toujours avec le club, mais (il n'y a) pas encore d’accord (...) Ce n’est pas une question d’argent.»

Faut-il comprendre que le nouveau contrat bloque au niveau du nombre d'années proposées ? Peut-être, en tout état de cause le groupe de Stefano Pioli reprendra sans lui. Autre sujet brûlant : la prolongation de Gianluigi Donnarumma (21 ans), libre à l'été 2021. Et, comme l'a fait savoir Raiola, ce second dossier est au point mort : «Donnarumma ? Nous n'en avons pas encore parlé, c’est un sujet délicat.» Une information qui ne devrait pas échapper aux grandes écuries européennes.