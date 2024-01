Le clan Benzema répond à la rumeur OL

Entre Al-Ittihad et Karim Benzema, le malaise est toujours présent. Absent de l’entraînement depuis plusieurs jours, l’attaquant français voit les rumeurs évoquant un départ se multiplier. Et dernièrement, celles portant sur un possible retour à l’Olympique Lyonnais ont mis le feu chez les supporters rhodaniens.

Hier soir, L’Équipe est venu nous apporter quelques éclaircissements sur cette information. L’entourage du buteur assure tout simplement que cette rumeur n’est « pas vraie ». Enfin, du côté de l’OL, on assure « ne pas avoir le temps pour ces bêtises ». C’est dit !