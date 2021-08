Juventus : la décision forte de Cristiano Ronaldo

Le feuilleton Lionel Messi à peine terminé, celui de l'autre superstar Cristiano Ronaldo semble maintenant débuter. Toujours sous contrat avec la Juventus jusqu'en 2022, l'attaquant de 36 ans n'a pas été aligné par Massimiliano Allegri pour le déplacement sur la pelouse de l'Udinese, dans le cadre de la première journée de Serie A. Alvaro Morata et Paulo Dybala débutent à la place du Portugais.

Ronaldo débutera donc la saison 2021-22 sur le banc des Bianconeri. Mais selon les informations de Sky Sports, CR7 aurait dû débuter cette rencontre face aux Friulani. Le quintuple Ballon d'Or aurait demandé à son nouvel entraîneur de ne pas être aligné, car il espère quitter le club turinois avant le 31 août, date de la fin du mercato italien.

Un départ à une semaine de la fin du mercato ?

Pourtant, alors que plusieurs rumeurs l'éloignaient de la Vecchia Signora, CR7 était sorti du silence en début de semaine pour balayer d'un revers de main les rumeurs circulant sur son avenir et notamment celle d'un potentiel retour au Real Madrid. «Mon histoire au Real Madrid est écrite. C'est enregistré. En mots et en chiffres, en trophées et en titres, en records et en gros titres. C'est dans le musée du stade Bernabeu et c'est aussi dans l'esprit de tous les fans du club», expliquait-il sur ses réseaux sociaux.

Mais un départ semble compliqué pour l'ex-attaquant du Real Madrid. Alors que Sky Sports précise qu'aucune offre officielle n'a été émise, les différentes pistes semblent réduites. Si Ronaldo a démonté la rumeur d'un retour au Real Madrid, le voir revenir à Manchester United semble également difficile après les récentes arrivées de Jadon Sancho et de Raphaël Varane. Reste à savoir si d'autres clubs seraient prêts à sacrifier leurs finances pour se jeter sur le meilleur buteur de l'histoire de la Ligue des Champions.

Suite à toutes ces rumeurs suivant la non-titularisation de CR7, le vice-président de la Juventus, Pavel Nedved, a tenté de désamorcer cette petite bombe. «Nous l'avons décidé avec Ronaldo. C'est normal. Ronaldo restera à 100%», a-t-il déclaré à DAZN. La dernière semaine de mercato va être longue.