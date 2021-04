PL : Newcastle surprend West Ham et s’éloigne de la relégation

Pour la 32e journée de Premier League, Newcastle accueillait l’équipe en forme du moment, West Ham. Les Magpies, qui luttent pour le maintien, espéraient bien réaliser le coup parfait pour prendre un peu d’air et distancer Fulham, dix-huitième. West Ham a raté une occasion de mettre la pression à Leicester ce samedi. Les Hammers se sont inclinés 3-2 face à Newcastle au terme d’un match fou.

Juste après l'exclusion de Dawson (32e), le Français Issa Diop marquait contre son camp (1-0, 35e). L’attaquant brésilien Joelinton inscrivait, dans la foulée, le but du break (2-0, 41e). Et après une deuxième période calme, le match s’enflammait dans le dernier quart d’heure après la réduction de l’écart signé Issa Diop (2-1, 74e). Jesse Lingard croyait arracher le point du match nul après son égalisation sur penalty (2-2, 80e) mais c’était sans compter sur le but de Willock alors qu’il venait tout juste d’entrer en jeu (3-2, 83e). Le score ne bougera plus. Newcastle se donne de l'air au classement.