Premier League : Chelsea domine un Tottenham toujours aussi décevant

Pour finir cette 22e journée de Premier League en beauté, Tottenham (7e, 33 pts) recevait Chelsea (8e, 33 pts) ce jeudi soir, au Tottenham Hotspur Stadium. Au coude à coude au classement, même si les Spurs ont un match en moins, les deux équipes voulaient s'imposer pour ne pas s'éloigner du top 5. Concernant les locaux du jour, José Mourinho titularisait Carlos Vinicius en pointe en l'absence de Kane, tandis qu'Aurier prenait place sur la droite de la défense. Thomas Tuchel, lui, partait sur son 3-4-3, avec Werner devant.

Comme souvent lors de leurs dernières sorties, les Spurs évoluaient en contre et laissaient le ballon à leurs adversaires. Avec environ 70% de possession de balle en première période, les Blues mettaient en place leur jeu, mais les occasions se faisaient clairement attendre. Et c'est à la 24e minute que la rencontre connaissait un premier tournant, avec ce penalty obtenu par Werner pour une faute plus qu'évitable de Dier. L'Italien Jorginho se présentait alors face à Lloris et ouvrait le score (25e, 0-1).

Trois défaites d'affilée pour Tottenham en championnat

Dos au mur avec ce but, les hommes de José Mourinho ne montraient pas vraiment un signe de révolte. En face, Chelsea perdait Thiago Silva sur blessure, remplacé par Christensen (36e). On attendait alors une réaction des locaux après la pause et ces derniers voyaient un peu plus le ballon. Mais comme durant les 45 premières minutes, le spectacle n'était pas franchement au rendez-vous et il fallait un retour salvateur d'Aurier pour empêcher Werner de marquer le but du break à l'heure de jeu.

Les entraîneurs procédaient alors à des changements, mais les gardiens s'ennuyaient un peu. En fin de match, Lloris maintenait son équipe dans le match en sortant une frappe croisée de Mount (74e), tandis que Mendy sauvait lui la sienne avec un arrêt sur un tir de Lamela (80e). Après une frappe de Lucas (86e) et d'autres tentatives timides, l'arbitre mettait fin à ce «choc» sur cette victoire de Chelsea. Un succès qui offrait la sixième place aux Blues, alors que les Spurs, avec cette troisième défaite de rang en PL, passaient huitièmes.

