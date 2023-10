Les South Winners démentent avoir caillassé le car de l’OL

Dirigé par Rachid Zeroual, le groupe de supporteurs des South Winners vient de publier un communiqué pour démentir avoir un quelconque rôle dans le caillaissage du car de l’Olympique Lyonnais ou des supporters de l’OL ce dimanche aux abords du Vélodrome.

«Selon certains témoignages et propos de journalistes, certains de ces casseurs portaient les couleurs et écharpes de l’OM et des South Winners. Si tel est le cas, ces personnes n’ont strictement rien à voir avec notre groupe et les valeurs qu’il représente. Rappelons que la couleur orange qui caractérise notre groupe n’a pas été prise par hasard : c’est par opposition à toute forme de discrimination».