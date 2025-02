La première cauchemardesque de Mathys Tel avec Tottenham

Il y a mieux, comme contexte, lorsque l’on débarque dans un nouveau club. Cet hiver, Mathys Tel a fait l’objet d’un feuilleton à rallonge. L’international espoir français a en effet été lié, de près ou de loin, à un tas de formations européennes : un intérêt de l’OM a été évoqué avant de se dissiper, l’idée d’un échange avec Nkunku à Chelsea a fait son chemin avant de tomber à l’eau, puis Tottenham a finalement raflé la mise, contre toute attente.

Il faut le dire, le patron du club anglais Daniel Levy a su se montrer persuasif en se rendant sur place, à Munich, dans l’espoir de boucler l’opération, même s’il s’était d’abord heurté au refus du joueur. C’est finalement dans les dernières heures du mercato que Mathys Tel s’est résigné à l’idée de rejoindre les Spurs, plutôt que Manchester United. L’actuel 14e de Premier League a alors obtenu son prêt avec une option d’achat fixée à 55 millions d’euros, laquelle devrait d’ailleurs être levée à en croire les propos d’Ange Postecoglou hier : «il sera un joueur de Tottenham. Je ne l’ai pas amené ici pour six mois.» Pourtant, rien n’indique que l’Australien, lui, sera toujours en poste d’ici-là.

Il a été victime de la faiblesse de son équipe

Hier soir, Mathys Tel avait une première opportunité de briller sous les couleurs de son nouveau club avec un menu copieux à la carte : Liverpool, ce qui se fait sûrement de mieux en Europe avec le Barça actuellement. Et même s’il ne faisait peut-être pas de ses débuts une fête, il ne les imaginait certainement pas non plus aussi amers. Entré à la pause à la place de Richarlison, l’attaquant de 19 ans a multiplié les courses dans le vide, et n’a jamais eu l’occasion de se mettre en évidence, à peine a-t-il eu le temps de faire quelque chose sur ses rares ballons touchés (son équipe n’a pas cadré une frappe du match).

Surtout, son entrée a tristement coïncidé avec la dégringolade de son équipe, battue 4-0 avec trois buts encaissés au retour des vestiaires. «Du côté de Tottenham, je ne me souviens pas d’une équipe, de toute mon existence, qui ait été écrasée sans se battre comme ils l’ont fait aujourd’hui. C’était horrible», a pesté Jamie Redknapp sur Sky. «Même des équipes promues ne jouent pas avec cette peur quand elles viennent à Anfield, surtout que Tottenham avait un but d’avance», a ajouté Carragher. Et Mathys Tel dans tout ça ? Pour ses débuts chez les Spurs, l’attaquant français a subi la plus large défaite de son début de carrière. Pas la meilleure entrée en matière.