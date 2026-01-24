Manchester United : Patrick Dorgu, le pari à 35 M€ qui fait enfin taire ses détracteurs

Longtemps incompris, parfois décrié, Patrick Dorgu a vécu bien des montagnes russes depuis son arrivée à Manchester United. Recruté à la surprise générale à l’hiver 2025 pour près de 35 millions d’euros en provenance de Lecce, le Danois de 21 ans vient peut-être de signer le match référence de sa jeune carrière sous le maillot des Red Devils. Face à Manchester City, lors du derby de la 22e journée de Premier League, le polyvalent joueur de couloir a non seulement livré une prestation totale, mais surtout inscrit le but du break. Celui qui symbolise une revanche attendue.

Lorsque Manchester United officialisait l’arrivée de Patrick Dorgu pour 5 ans et demi, le scepticisme était immédiat. Peu connu du grand public, peu exposé médiatiquement en Serie A avec Lecce, le natif de Copenhague n’affichait pas un CV à la hauteur d’un tel investissement. En Italie, ses 57 matchs professionnels et ses performances honnêtes, sans être spectaculaires, ne laissaient pas présager un transfert d’une telle ampleur. Pourtant, les dirigeants mancuniens ont persisté. Marco Giampaolo, alors entraîneur du club italien, ne tarissait pas d’éloges : « c’est un joueur fantastique et une personne formidable. Il pensait déjà à Old Trafford. »

Des débuts assez compliqués

Dorgu a découvert Manchester United dans un contexte lourd, entre pression médiatique et attentes disproportionnées. Rapidement titularisé par Ruben Amorim, il peine néanmoins à convaincre. Une expulsion dès son quatrième match, contre Ipswich Town, cristallisait les doutes. Après cela, le Portugais n’hésitait pas à le critiquer publiquement, pointant une forme de nervosité balle au pied. « On ressent l’anxiété à chaque fois que Patrick touche le ballon », lâchait Amorim. Loin de se braquer, l’international danois a encaissé, travaillé et continué d’enchaîner les titularisations, jusqu’à disputer la finale de Ligue Europa. Une preuve de confiance malgré tout.

Malgré la polémique autour de son transfert, Patrick Dorgu s’installait peu à peu dans la rotation mancunienne. Déjà 20 matchs disputés lors de l’exercice 2024-2025, dont 18 comme titulaire, puis 23 apparitions déjà cette saison. Capable d’évoluer latéral gauche, piston, ailier ou même côté droit, il profite de sa polyvalence pour s’imposer, mettant progressivement la concurrence sur le banc. Sous Michael Carrick, nouvel entraîneur des Red Devils, son rôle évolue encore, plus haut sur le terrain, avec davantage de responsabilités offensives. Cette saison, Dorgu comptabilise 2 buts et 3 passes décisives.

Enfin un match référence

Mais c’est face au rival honni que Dorgu change définitivement de dimension. Titulaire dans le derby contre Manchester City (2-0), il livre une prestation XXL. Intenable offensivement, irréprochable défensivement, il a martyrisé Rico Lewis pendant 90 minutes. À la 76e minute, il crucifie les Citizens sur un service parfait de Matheus Cunha. Un but décisif, le plus important de sa carrière en Premier League. Les chiffres confirment l’impact : 1 but, 1 passe clé, 10 duels remportés, 9 ballons récupérés, 100 % de passes longues réussies. Un récital.

Après la rencontre, Michael Carrick ne cache pas sa satisfaction : « Amad et Dorgu ont été fantastiques dans les deux sens du jeu. Tout s’est passé comme nous l’espérions. » Sur les réseaux sociaux, les supporters s’enflamment. Comparé à Ji-Sung Park pour son volume de jeu et son état d’esprit, Dorgu s’impose comme un chouchou inattendu. Lui qui affirmait récemment « ne pas se soucier de son poste, tant qu’il joue » incarne désormais l’avenir du couloir gauche mancunien. À peine le temps de savourer que le prochain choc se profile. Arsenal attend Manchester United, et Patrick Dorgu affiche déjà ses ambitions : « nous allons là-bas pour prendre les trois points. » Fort de ce derby référence, le Danois a définitivement changé de statut.