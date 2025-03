Eintracht Francfort : l’Allemagne a déjà de gros doutes sur Elye Wahi

Elye Wahi occupe le terrain. On ne parle pas du rectangle vert, mais du terrain médiatique. En effet, le Français fait beaucoup parler de lui ces derniers jours. Tout a commencé le 10 mars avec un like polémique sur une publication de Tom Pouilly («wesh alors ma race tranquille ou quoi ? Fier de ce groupe.») après la victoire du Racing Club de Lens face à l’Olympique de Marseille. Deux clubs au sein desquels l’ancien du MHSC a joué. Son geste n’a donc pas du tout été apprécié par les supporters phocéens, sachant que l’attaquant portait encore les couleurs de l’OM il y a encore quelques semaines. Deux jours plus tard, il a pris la parole à l’occasion d’un entretien donné à L’Equipe, publié en pleine soirée de Ligue des champions. Ce qui n’était peut-être pas le meilleur timing pour se faire entendre.

Le footballeur né en 2003 a confié : «je vais vous le dire franchement, j’ai été un peu déçu. Je ne pensais pas que ça allait se finir rapidement comme ça. Quand tu arrives dans un club, tu ne veux pas partir au bout de six mois. Il a fallu envisager autre chose très vite. On a essayé de trouver la meilleure solution. Pour moi, c’était de venir à Francfort. C’est la vie des grands clubs. Il faut montrer tout de suite. Malheureusement, ils ne m’ont pas laissé ma chance, mais ce n’est pas grave. Maintenant, je veux prendre le temps qu’il faut pour évoluer petit à petit.» Hier, Wahi a de nouveau fait parler de lui puisque Bild et Kicker ont annoncé qu’il s’est blessé au genou. Une véritable tuile pour joueur âgé de 22 ans, dont la saison pourrait se terminer plus tôt que prévu.

Il n’a pas encore fait oublier Marmoush

D’autant qu’il a connu des premiers pas délicats en Allemagne. Pour le moment, il a été utilisé à 6 reprises toutes compétitions confondues, dont 1 fois en tant que titulaire (169 minutes jouées au total avec Francfort, 1 fois sur le banc sans entrer en jeu). En ce qui concerne sa ligne de statistiques, il est muet pour le moment (0 but et assist). Au-delà des chiffres, il n’a pas vraiment impressionné lors de ses apparitions sur le pré, ni impacté le jeu des siens. Il faut aussi rappeler qu’il est dans une phase d’adaptation. D’ailleurs, le directeur sportif de l’Eintracht Francfort, Markus Krösche, a volé à son secours en déclarant qu’il faut lui donner du temps et qu’il a les capacités pour réussir. Mais il n’a pas encore convaincu tout le monde.

En Allemagne, son cas fait parler. Kicker a écrit à son sujet : «lorsque l’Eintracht Francfort a recruté l’attaquant Elye Wahi de Marseille en janvier, un jour seulement après avoir vendu Omar Marmoush à Manchester City, cela semblait être une déclaration forte. Il y avait déjà eu de l’intérêt pour Wahi à l’été 2023, donc ce transfert n’était pas une solution rapide pour 20 millions d’euros. Mais deux mois plus tard, la désillusion est grande. Le Français n’a pas encore répondu aux attentes, n’a pas montré le mordant nécessaire - et risque désormais d’être absent pendant plusieurs semaines en raison d’une blessure au genou. Le club n’a pas annoncé de diagnostic précis, mais en interne, ils s’attendent à une pause forcée de plusieurs semaines.»

Des inquiétudes à son sujet outre-Rhin

La publication allemande poursuit : «de l’extérieur, la question se pose de savoir si Wahi peut encore être un facteur dans le jeu de l’Eintracht cette saison. Il n’aurait probablement pas joué à Bochum même sans une blessure au genou. Tous les acteurs impliqués étaient conscients que Marmoush ne pourrait pas être remplacé individuellement. On ne s’attendait donc pas à ce que Wahi suive complètement les traces laissées par l’Égyptien. Mais jusqu’à présent, il semble qu’un moineau suive les traces d’un éléphant (…) Après deux mois, il est évidemment encore trop tôt pour faire un bilan définitif du transfert, mais Wahi devra se donner à fond pour dissiper les doutes sur sa signature.» Fussball News va dans le même sens.

«Après des débuts décevants, Wahi doit faire une pause en raison de problèmes au genou. Ces plaintes, qui l’ont déjà obligé à regarder le match contre le VfL Bochum, semblent être pires, selon Bild. Le joueur de 22 ans devrait être absent pendant deux à quatre semaines (…) Il convient également de noter que Wahi a eu peu d’influence sur le jeu de l’Eintracht jusqu’à présent. L’attaquant, qui a été signé de l’Olympique de Marseille pour plus de 20 millions d’euros, n’a fait que six apparitions jusqu’à présent et n’a pas marqué. Le rôle de remplaçant de Marmoush a suscité de grandes attentes pour le talentueux attaquant, qu’il n’a pas été en mesure de satisfaire jusqu’à présent pour diverses raisons.» Journaliste pour Fussball Transfers, Tobias Feldhoff nous confie à son sujet. «À Francfort, ils ne sont pas vraiment satisfaits de lui. Mais en public, ils disent qu’ils restent patients et croient pleinement en lui et en son processus. Finalement, ils lui donneront un peu de temps.» En espérant qu’il suive les pas de son compatriote Hugo Ekitike, qui est en train d’exploser à Francfort.