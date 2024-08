PSG : le Bayern Munich fait tout pour se débarrasser de Kingsley Coman

Kingsley a vécu une fin de saison inhabituelle. Pour la première fois de sa carrière, l’ailier n’a pas remporté le championnat. Le Bayern Munich a en effet été battu par un Bayer Leverkusen historique, vainqueur de la Bundesliga sans perdre le moindre match. Depuis ses débuts au PSG lors de la saison 2012/2013, Coman n’avait jamais connu ça, remportant deux Ligue 1, deux Serie A avec la Juventus, puis huit Bundesliga. En plus de cela, Didier Deschamps ne lui a presque pas fait confiance durant cet Euro (15 minutes contre les Pays-Bas seulement).

La suite après cette publicité

Pour ne rien arranger et comme pour mieux confirmer ce changement global de statut, le joueur de 28 ans est aussi en train de devenir un indésirable en club. Après cette saison ratée, le géant bavarois a décidé de changer radicalement les choses. Fait inhabituel pour le club allemand, entre les signatures de Michael Olise (55 M€), João Palhinha (51 M€) et Hiroki Ito (23 M€), 129 M€ ont déjà été dépensés, et ce n’est peut-être pas terminé. Revers de la médaille, il faut vendre pour faire de la place et libérer de la masse salariale.

À lire

Bryan Zaragoza s’apprête à rejoindre Valence

Le Bayern acceptera un prêt

Présent au club depuis l’été 2015, Kingsley Coman a été désigné depuis un moment comme l’un des candidats au départ. Malgré de belles performances, sa fragilité physique et ses absences régulières ont eu raison de son statut. Jusque-là, le Bayern Munich avait fixé son prix à environ 60 M€ mais voilà que le temps passe et la fin du mercato se rapproche. Le manque d’offre oblige à revoir les plans de départ. D’après Sky Sport germany, le Rekordmeister revoit ses exigences à la baisse pour celui qui est encore sous contrat jusqu’en 2027.

La suite après cette publicité

Il est désormais disponible sous la forme d’un prêt, idéalement avec une obligation d’achat ou une option d’achat, annonce le média allemand. Un sujet qui intéresse grandement le PSG, principal candidat pour une éventuelle venue de Coman. Mieux que ça, la direction du Bayern aurait déjà contacté son homologue parisien pour le prévenir de ses nouvelles dispositions. Aucune décision n’a été prise pour le moment mais seulement une réflexion de la part du club français. D’autres en Europe regardent la situation de près.