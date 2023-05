JT Foot Mercato : Jürgen Klopp veut révolutionner Liverpool

Jürgen Klopp veut des jeunes

Liverpool n’a pas réussi les objectifs établis en début de saison, Klopp sent qu’il va falloir faire un bon mercato estival pour se relancer. Mais attention, les Reds ne veulent toutefois pas réaliser des folies pour attirer des joueurs. C’est en tout cas ce qu’a révélé Jürgen Klopp en conférence de presse vendredi. « Si les prix sont trop élevés, nous ne pouvons pas les accepter. Nous ne pouvons pas acheter le joueur dans ce cas. Nous ferons venir des joueurs. Je suis certain que nous ferons venir les joueurs que nous voulons et ceux qui nous aideront.» Alors quelles sont ces cibles ? D’après le Daily Mail, les Reds ont fait de Mason Mount la priorité de l’été. Après s’être retiré de la course pour signer Jude Bellingham, Klopp a tout de suite pensé au milieu de Chelsea. L’international anglais est sous contrat jusqu’en 2024 et pourrait être séduit par un nouveau projet. Et d’après le média Football Insider et Fabrizio Romano, les négociations se poursuivent entre Liverpool et Alexis Mac Allister. Klopp considérait le Champion du Monde comme un joueur «incroyable» qui peut s’intégrer instantanément dans son onze de départ. Puis on peut s’attendre à une vague de départs du côté des anciens du vestiaire. Les Reds veulent rajeunir l’effectif pour partir sur un nouveau cycle. Roberto Firmino, Alex Oxlade-Chamberlain, Naby Keita et le gardien vétéran Adrian sont tous invités à quitter le club à la fin de leur contrat, cet été. C’est aussi le cas pour James Milner. Selon Sky Sports, son transfert à Brighton est quasiment acté. L’Anglais va apporter toute son expérience aux jeunes talents qui composent l’effectif des Seagulls.

Tuchel veut recruter Dembélé

Alors qu’il n’a prolongé que jusqu’en 2024 et que sa clause libératoire ne sera que de 50 millions d’euros cet été, Ousmane Dembélé attise les convoitises. Le Barça est dans une position délicate vis-à-vis de la suite de la carrière du joueur. Les Catalans souhaitent le prolonger, sans surprise, mais le joueur étudie ses options. Donc, comme l’explique Mundo Deportivo, Thomas Tuchel rêve de l’avoir sous ses ordres à Munich. Le technicien a demandé son recrutement à la direction bavaroise. Les deux hommes ont déjà travaillé ensemble au Borussia Dortmund, quand Dembouz avait impressionné l’Allemagne et l’Europe, et le coach allemand serait logiquement très heureux de le retrouver. Le Barça n’a pas l’intention de s’en séparer, mais avec cette clause aussi basse, il n’aura peut-être pas son mot à dire.

Eden Hazard veut percer à Madrid

Malgré son temps de jeu famélique au Real Madrid cette saison, Eden Hazard a toujours la conviction de pouvoir s’imposer dans la capitale espagnole. Interrogé sur son avenir samedi soir, le joueur de 32 ans a réaffirmé son souhait d’aller au bout de son contrat, qui court jusqu’en 2024. «Terminer l’année qu’il me reste ? Bien sûr. J’espère jouer des minutes, c’est une année, difficile, mais avec une très grande équipe, Nous avons une bonne relation avec l’entraîneur et avec les joueurs. Oui, je veux jouer, mais je sais que c’est très difficile et je sais que je dois travailler», a déclaré le Belge au micro de la Cadena Cope.