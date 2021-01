PSG : Mauricio Pochettino prend clairement position dans le dossier Kylian Mbappé

La suite après cette publicité

La sortie de Leonardo dans les colonnes de France Football a fait grand bruit en Espagne. Et si, en Catalogne, on s'inquiète de l'appétit aiguisé du Paris SG pour Lionel Messi (33 ans, FC Barcelone), du côté de Madrid, l'optimisme concernant une possible arrivée de Kylian Mbappé (22 ans) au Real Madrid est reparti à la hausse.

Invité de l'émission El Larguero sur les ondes de la Cadena SER, Mauricio Pochettino, nouveau coach du Paris SG, a pris clairement position concernant l'avenir de son attaquant international tricolore. «Le club travaille pour prolonger les joueurs importants et Kylian a un potentiel énorme, à 22 ans. Quel entraîneur ne voudrait pas de Kylian Mbappé ?», a-t-il lâché.

Pas de problème Mbappé

L'Argentin a ensuite poursuivi, tentant de calmer les ardeurs espagnoles. «Les informations se croisent d'une manière incroyable et tout est sorti de son contexte. Kylian est content ici. L'autre jour, il a simplement manifesté sa frustration de ne pas avoir marqué. Le club doit l'aider, lui et les autres, pour qu'ils prennent du plaisir», a-t-il tempéré avant de poursuivre.

«On verra ce qui se passe. Il aime être ici», a-t-il expliqué au sujet du champion du monde 2018, qui l'a reçu à bras ouverts, comme Neymar & co. «Ils m'ont accueilli à bras ouverts. Ils sont ouverts à un nouveau discours. Je ne peux que les remercier de la manière dont ils se sont comportés. Neymar, Kylian, Keylor, Marquinhos, Di Maria, Verratti... (...) Ça a été une grande surprise de voir à quel point ils sont humbles», a-t-il conclu. Le message est passé.