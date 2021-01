Les déclarations de Leonardo sur Messi font trembler l'Espagne, la sortie de Salah sur son avenir à Liverpool fait sensation

La suite après cette publicité

«Le club parisien essaye de déstabiliser»

En Espagne, les médias font leur Une sur les déclarations de Leonardo concernant La Pulga et le PSG. « Le PSG va sur Messi », peut-on lire en couverture de Sport. Dans la presse ibérique, les mots de Leonardo font craindre un départ à venir de la star du Barça. En tout cas, pour Sport, cette fois le PSG avoue vouloir faire venir Messi cet été, lui qui sera libre de tout contrat. Pareil pour Mundo Deportivo qui placarde Messi et le PSG sur un fond rouge, comme pour sonner l'alarme. « À un mois du duel contre le Barça en Ligue des Champions, le club parisien essaye de déstabiliser », décrypte le journal. Le duel est donc déjà lancé entre Paris et Barcelone.

Salah veut rester «pour la vie»

La possible prolongation de Mohamed Salah fait grand bruit en Angleterre, car elle ne serait pas vraiment la priorité des Reds. Pourtant, l'Égyptien est pour l'instant le meilleur buteur du championnat. Interrogé sur ce sujet, le principal intéressé a donné sa version : « si vous me demandez, je dis que je veux rester ici aussi longtemps que possible, mais, comme je l'ai déjà dit, c'est entre les mains du club. Je me donnerai toujours à 100% jusqu'à la dernière minute de mon séjour dans ce club et je veux gagner autant de trophées que possible.» Le Daily Mirror choisit de mettre en avant la fidélité de l'attaquant, « je veux rester pour la vie », titre le tabloïd. Pareil pour le Daily Express, qui évoque la volonté de Salah de rester avec les fans qui l'aiment. Du côté du Daily Star en revanche, on fait dans le jeu de mots pour décrire la demande de revalorisation salariale de Salah. « Montre Mo l'argent », s'amuse le quotidien.

«Ibra fait tout»

Zlatan Ibrahimovic a encore frappé ce lundi soir, offrant la victoire à l'AC Milan contre Cagliari. Les Rossoneri l'ont emporté 2-0, grâce au doublé du géant suédois. Et ce dernier fait la Une des journaux transalpins, ce mardi, qui célèbrent la jeunesse éternelle de l'attaquant du club lombard. « Revoici le Roi », se régale La Gazzetta dello Sport, qui rappelle aussi que l'AC Milan a répondu à l'Inter, et reprend trois points d'avance au classement. Pour le Quotidiano Sportivo, « Ibra fait tout », il revient avec un doublé et permet à son équipe de rester devant en Serie A. Même son de cloche en couverture du Corriere dello Sport. « La sentence d'Ibra », résume le journal, qui explique qu'il « revient en grand personnage » et rappelle ses incroyables chiffres cette saison. Zlatan en est pour l'instant à 12 buts en 8 matches, soit une réalisation toutes les 52 minutes.