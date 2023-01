PSG : il y a danger avec Lionel Messi !

La suite après cette publicité

Depuis des mois déjà, la tendance est à la prolongation pour Lionel Messi. Même en Espagne, où certains médias ont un temps parlé d’un retour de l’Argentin à Barcelone, tous les médias expliquent que ce n’est pas une possibilité actuellement, et que tout indique que la vedette de l’Albiceleste va prolonger son aventure parisienne. La Pulga serait particulièrement à l’aise à Paris, dans le vestiaire du PSG comme dans sa vie perso, et elle sait que son club fait partie des candidats sérieux à remporter la Ligue des Champions tous les ans.

Mais, il y a un "mais" justement. Ainsi, ce mercredi, le quotidien l’Equipe consacre un article complet sur ce dossier Messi. Pas forcément raison de paniquer outre-mesure, puisque le journal sportif confirme que la tendance est plutôt à une prolongation dans l’esprit du récent champion du monde. En revanche, ça ne sera pas si facile de boucler ce nouveau deal. Pour des raisons financières déjà, puisque les Parisiens pourraient avoir du mal à proposer ne serait-ce que le même salaire à l’Argentin, suite à l’amende de 65 M€ infligée par l’UEFA pour non-respect du FPF.

Pas si évident que ça financièrement !

Le nouveau contrat de Kylian Mbappé pèse aussi lourd dans les comptes et n’invite logiquement pas à faire des folies pour d’autres joueurs. Le club doit également encore de l’argent à l’entourage du joueur, avec des commissions non versées datant de sa signature en 2021. Puis, il y a aussi ses clubs qui viennent murmurer à l’oreille de l’Argentin et de sa famille. Le média explique ainsi que l’Inter Miami est un candidat très sérieux. Même si ce n’est pas la piste prioritaire du numéro 30 actuellement, il considère ce projet comme intéressant et sa femme serait particulièrement séduite.

Des clubs saoudiens sont aussi sur le coup, et des discussions vont avoir lieu avec plusieurs formations du pays arabe dans les prochains jours. Si le challenge sportif n’est logiquement pas spécialement appétissant pour Messi, les Saoudiens peuvent offrir des sommes astronomiques et espèrent réunir La Pulga et Cristiano Ronaldo dans leur championnat. Là aussi, ce n’est pas forcément encore le premier choix de l’ancien du Barça. Mais le PSG ferait bien de boucler ce dossier rapidement avant que le natif de Rosario ne change d’avis…