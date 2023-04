Man United : Harry Maguire envoie un message à Erik ten Hag

Titularisé à seulement six petites reprises en Premier League depuis le début de la saison, Harry Maguire était de retour dans le onze mancunien à l’occasion de la victoire (2-0) des siens face à Everton. Rapidement lâché par Erik ten Hag, l’ancien capitaine des Red Devils en a d’ailleurs profité pour confier sa frustration liée à son faible temps de jeu. «Bien sûr, je veux jouer chaque match et je suis sûr que si vous parliez à nos défenseurs centraux dans leurs rôles, ils sont tous expérimentés et ont joué au plus haut niveau et seront tous déçus lorsqu’ils seront assis sur le banc. C’est la même chose pour moi», a tout d’abord assuré l’Anglais de 30 ans avant de se projeter sur la fin de saison.

«Nous avons une fin de saison tellement chargée. Je veux obtenir deux autres trophées pour le club. J’ai aimé soulever la Carabao Cup et je veux en soulever deux autres. Je vais travailler aussi dur que possible à l’entraînement et prendre chaque match comme il vient, car je suis sûr que je vais avoir de nombreuses titularisations d’ici la fin de la saison. Ce n’est pas comme si je n’avais pas commencé. J’ai débuté les deux derniers matches avant la trêve internationale contre Fulham et le Betis. Je joue encore beaucoup de matchs, mais évidemment, en tant que footballeur, je veux jouer tous les matchs». Le message est passé…

