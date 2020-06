Le SC Toulon nomme Mourad Boudjellal président

Ce vendredi, Mourad Boudjellal annonçait être porteur d'une offre de rachat de l'Olympique de Marseille en provenance du Moyen-Orient. Des fonds étatiques et privés qui proviendraient du pétrole, de l’énergie et qui sont portés par un homme d’affaires tunisien très important. Ce futur repreneur injecterait 700 millions d'euros pour finaliser le rachat du club phocéen. Mais initialement, Boudjellal visait l'acquisition du Sporting Club de Toulon. Le club du Var qui évolue en National 2 a publié un communiqué en annonçant avoir trouvé un accord avec l'ancien président du Rugby Club Toulonnais.

« Après de longs échanges et quelques rebondissements, un accord a été finalisé cet après-midi entre Claude Joye et Mourad Boudjellal. Cet accord est néanmoins soumis à une condition suspensive – avec date butoir – liée au désengagement de Mourad Boudjellal d’un autre projet dans lequel il est impliqué. Claude Joye demeure l’actionnaire majoritaire du Sporting et nommerait Mourad Boudjellal au poste de Président avec pour objectifs la structuration sportive de l’équipe première et le développement marketing au travers d’une régie commerciale, » précise notamment le communiqué. A moins que l'OM ne contrecarre les plans toulonnais...