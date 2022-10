Coupe d'Italie : Bologne écarte Cagliari

Suite et fin des seizièmes de finale de la Coupe d’Italie. Plus tôt dans la journée, Cremonese et la Sampdoria se sont qualifiés pour le tour suivant. Ce soir, Bologne affrontait Cagliari, équipe de Serie B.

Le match a mis longtemps à se décider et c’est sur un but contre son camp d’Obert (69e) que la formation entraînée par Thiago Motta a scellé sa qualification. Au tour suivant, qui se disputera en janvier, Bologne affrontera la Lazio.