José Mourinho regrette son départ du Real Madrid

Ce début d’année est synonyme de bilan. Et le «Special One» ne l’a pas oublié. Désormais à la tête de Fenerbahçe en Turquie, José Mourinho n’a pas effacé de sa mémoire son passage au Real Madrid entre 2010 et 2013. L’entraîneur portugais, toujours proche du président madrilène Florentino Pérez, a confié qu’il regrettait d’avoir quitté le club pour retourner à Chelsea.

La suite après cette publicité

« Dire non à Florentino Pérez reste l’un de mes grands regrets. Il m’a dit : 'Ne pars pas maintenant, tu as fait le plus dur et le meilleur reste à venir. Reste au Real Madrid’ », a déclaré Mourinho au Corriere dello Sport. Cependant, il a expliqué son choix : « Je voulais revenir à Chelsea après trois années difficiles en Espagne ». Un an après son départ, le Real Madrid a remporté sa dixième Ligue des Champions sous la direction de Carlo Ancelotti, mettant fin à trois éliminations consécutives sous Mourinho.