Les premières grosses décisions du FC Barcelone pour le mercato

Le FC Barcelone a un duel plus qu’important face à Girona dans la course pour le titre en Liga ce dimanche soir. En cas de victoire de l’équipe du nord de la Catalogne, le Barça se retrouverait à sept points au classement, et à cinq unités du Real Madrid, ce qui compliquerait les choses pour les troupes de Xavi. Dans le même temps, Joan Laporta a déjà commencé à travaillé sur le mercato. Une première décision à été prise…

La suite après cette publicité

Celle de ne pas recruter de gardien. C’est ce qu’indique Marca ce dimanche. Le journal espagnol explique ainsi que la blessure de Marc-André Ter Stegen, absent pour au moins deux mois suite à une opération à l’épaule, n’obligera pas le Barça à recruter. Xavi et la direction ont pris la décision de faire confiance à Iñaki Peña, le gardien remplaçant de l’Allemand, qui a déjà montré de belles choses lors des trois matchs qu’il a disputé jusqu’ici, dont ce duel face à l’Atlético le week-end dernier.

À lire

FC Barcelona-Girona : les compositions probables

Laporta travaille sur deux signatures

Ce n’est pas tout. Le club travaille aussi sur deux signatures en vue de l’été prochain. Le président du Barça, a annoncé ce samedi, au micro du média saoudien Asharq Al-Awsat, que lui et Deco ouvriront les négociations dans les prochaines semaines pour les deux Joãos, João Félix et João Cancelo : « nous souhaitons qu’ils restent au Barça. Nous prévoyons d’aborder ces négociations dans un court laps de temps car, comme vous le savez, Deco planifie la meilleure façon de négocier. Nous avons une belle amitié avec l’Atlético de Madrid et Manchester City ».

La suite après cette publicité

Enfin, Sport nous apprend que Xavi aimerait beaucoup pouvoir enrôler Giovanni Lo Celso (Tottenham) pendant ce mois de janvier. Une opération complexe, presque impossible, pour des raisons financières que tout le monde connaît. Tout indique donc que, sauf retournement de situation ou vente surprise, Vitor Roque sera le seul nouveau visage du Barça début février.