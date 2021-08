PSG : Kylian Mbappé, un retour déjà prometteur

La suite après cette publicité

Après le Trophée des Champions perdu contre le LOSC dimanche dernier à Tel-Aviv (0-1), le Paris Saint-Germain lançait sa saison de Ligue 1 samedi soir au Stade de l'Aube. Face à l'ESTAC, champion de Ligue 2, les Parisiens ont mal débuté avant d'inverser la tendance pour s'imposer 2-1. Un match durant lequel on a pu assister aux débuts de Georginio Wijnaldum par exemple, mais surtout au retour de Kylian Mbappé. Après l'Euro raté avec l'équipe de France, le numéro 7 parisien était de retour sur la feuille de match, et était même titulaire d’entrée à Troyes.

Très vif dès le début de la partie et volontaire, le natif de Bondy a montré de l'envie. Son entente avec Ander Herrera, étincelant lors de ce match, a été intéressante et c'est d'ailleurs sur une passe de l'Espagnol que Kylian Mbappé fait la différence sur le deuxième but avant de servir Mauro Icardi. Passeur décisif, le champion du Monde 2018 aurait même pu marquer mais son tir en première période a été repoussé sur la ligne par un défenseur adverse (24e), avant de voir son autre frappe lointaine filer au-dessus dans le deuxième acte (81e). Qu'importe, l'ancien Monégasque était en jambes et Mauricio Pochettino a semble-t-il aimé ce qu'il a vu.

Mbappé était en forme à la reprise

En conférence de presse dans les couloirs du Stade de l'Aube, l'entraîneur argentin a fait part de satisfaction concernant l'attaquant français, mais la marge de progression est encore élevée en ce début de saison : «Kylian, c'est un joueur très professionnel. Il est arrivé en très grande forme et a fait attention à lui. C'est dommage, il n'était pas avec nous au Trophée des Champions. Aujourd'hui, il était bien mais on sait aussi qu'il peut encore s'améliorer.» Revenu dans ses vacances dans une forme olympique, Kylian Mbappé a donc bien travaillé pour mériter sa place de titulaire et offrir de belles choses à son coach.

Déjà passeur décisif, l'international tricolore (48 sélections, 17 buts) tentera désormais d'endosser le costume de buteur pour lancer son compteur but. et celui-ci pourrait se débloquer dès samedi prochain au Parc des Princes, face au Racing Club de Strasbourg Alsace. Un club contre lequel le principal concerné avait marqué deux buts et délivre un caviar la saison passée en deux confrontations.