Ligue 1

OM : Facundo Medina est libéré après la victoire contre Toulouse

Par Samuel Zemour
1 min.
Facundo Medina lors du 32e de Coupe de France face à Bourg-en-Bresse @Maxppp
Toulouse 0-1 Marseille

Au sortir d’une élimination contre Toulouse, en Coupe de France, l’Olympique de Marseille retrouvait le Téfécé en Championnat et devait absolument s’imposer pour aller de l’avant à neuf matches de la fin. Les Phocéens ont réussi à aller chercher la victoire au Stadium (1-0) et se replacent provisoirement au troisième rang. Un soulagement pour Facundo Medina.

«C’était obligé de réagir. Quand on est un club comme l’OM, avec tout ce qu’il vient de se passer… franchement, c’était bien, il faut continuer. Il faut jouer chaque match, on va y aller jusqu’au bout, car on mérite nous aussi. L’état d’esprit était bon. S’il faut se mettre tous derrière pour aller chercher une victoire, c’est le plus important», a lâché le défenseur argentin sur Ligue 1+.

Pub. le - MAJ le
