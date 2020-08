Tottenham met la main sur Matt Doherty

Latéral droit de Wolverhampton, Matt Doherty (28 ans) est un cadre de l'équipe de Nuno Espirito Santo. Pourtant, il ne portera pas le maillot des Loups la saison prochaine. En effet, Tottenham a flairé le bon coup pour renforcer le flanc droit de sa défense. Face à un potentiel départ de Serge Aurier, les Spurs ont réussi à faire signer le joueur.

Matt Doherty a ainsi signé un contrat de 4 ans avec Tottenham avec qui il est désormais lié jusqu'en juin 2024. Arrivé en juillet 2010 à Wolverhampton, Matt Doherty a joué plus de 300 matches avec l'équipe anglaise avec qui il a connu trois divisions. Il portera le numéro 2 avec Tottenham.

📰 We are delighted to announce the signing of @mattdoherty20 from Wolverhampton Wanderers! #WelcomeDoherty ⚪️ #COYS