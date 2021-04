Grenoble : ça bouge pour Adrien Monfray !

Quatrième de Ligue 2 après 33 journées, Grenoble peut compter sur Adrien Monfray. Titulaire en force, le défenseur âgé de 30 ans a su se faire une place au sein du GF38, lui qui est arrivé à l'été 2019. Et les prestations du natif de Nice ne sont pas passées inaperçues. Selon nos informations, plusieurs écuries gardent un oeil sur le footballeur sous contrat jusqu'en 2022.

La suite après cette publicité

Ainsi, des clubs de L2, à savoir Troyes, Toulouse, Auxerre et l'AC Ajaccio sont intéressés. Mais ce n'est pas tout. En Ligue 1 Uber Eats, Lorient, Angers, Bordeaux et Dijon suivent son cas nous a fait savoir son entourage. Enfin, des pistes existent aussi en Belgique, Turquie et en Major League Soccer. Toutefois, le joueur préfère poursuivre l'aventure en France à l'heure actuelle.