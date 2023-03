PSG - Rennes : le nouvel échec de Christophe Galtier

La suite après cette publicité

Que les temps sont durs pour Christophe Galtier et le Paris Saint-Germain, qui n’est désormais plus la seule équipe invaincue à la maison en Ligue 1. Éliminé de la Ligue des Champions dès les huitièmes de finale pour la deuxième année de suite sans avoir ne serait-ce que provoqué une étincelle, le club de la capitale reste certes leader de Ligue 1. Mais il n’en demeure pas pour autant rassurant et convaincant. Ce n’est pas la nouvelle défaite du PSG, la 7e depuis le début de l’année 2023, mais la première au Parc, en championnat, depuis le 3 avril 2021 (35 matchs), ce dimanche contre Rennes (0-2), qui fera dire le contraire.

Privé de nombreux joueurs (Neymar, Hakimi, Mukiele, Marquinhos, Kimpembe, Ramos, Soler), Christophe Galtier a pris la décision d’aligner une défense à 3 expérimentale Bernat-Danilo-Bitshiabu. Et ce alors qu’il ne dispose donc d’aucun défenseur central de métier (hors jeunes) sur le papier. Une chose est sûre, ce coup tactique tenté par le coach parisien n’a pas du tout fonctionné. Mené 0-2 après des buts inscrits juste avant et après la pause, le PSG n’y arrivait clairement pas face au SRFC. Peu avant l’heure de jeu, Galtier a donc opté pour un changement de schéma tactique, repassant à 4 derrière avec Warren Zaïre-Emery en position de latéral droit. Là encore, cela n’a rien changé pour les Rouge et Bleu, qui sont restés muets devant les buts bien gardés par Steve Mandanda, sans pour autant se montrer hyper dangereux non plus.

Galtier invoque la carte des absents

« Quand vous préparez le match, que vous intégrez beaucoup de jeunes du centre de formation et que vos leaders défensifs ne sont pas là, on peut se demander si ça se passe mal, comment on va pouvoir réagir, a tenté de justifier Christophe Galtier au micro de Prime Video. L’histoire du match, c’est quand même qu’on a pris des ballons dans le dos de notre défense. Ils marquent à la 45e minute et au retour des vestiaires, évidemment que c’est compliqué. Même si on a fait des erreurs qui me paraissent malheureusement logiques avec une défense totalement recomposée, on a eu des situations favorables. Steve Mandanda a fait des arrêts importants. J’espérais qu’on puisse marquer un but pour redonner un élan à ce match là. Malheureusement, nous n’y sommes pas arrivés. »

Vainqueur à la dernière seconde grâce à un but de Kylian Mbappé le week-end dernier à Brest (2-1), après avoir été bousculé en Bretagne, le PSG confirme en tout cas qu’il vit une deuxième partie de saison extrêmement compliquée. La trêve internationale arrive peut-être à point nommé pour l’ancien entraîneur de Nice ou encore Lille… ou pas. « Pour travailler, on sera quatre à l’entraînement, a-t-il rappelé. Il y a beaucoup de joueurs qui partent en sélection et beaucoup qui sont blessés et qui ne seront pas disponibles pour le travail collectif lors de la première semaine. On va déjà faire en sorte de pouvoir récupérer les joueurs absents. Je pense à Achraf Hakimi, Marquinhos, Sergio Ramos, Carlos Soler… J’espère qu’on pourra avoir un effectif plus conséquent. En croisant les doigts pour que nos joueurs qui partent en sélection reviennent en forme sur un plan physique pour relancer ce qui sera un sprint. »

Un avenir en question

Et Galtier de donner la recette miracle pour remettre son équipe sur le droit chemin et ne pas assister à une fin de saison en roue libre du côté du Parc des Princes. « La première chose, je le répète, c’est de retrouver un effectif conséquent, avec des spécialistes au poste. Il a fallu bricoler tout au long de la semaine. Il faut se régénérer et retrouver un allant. Il reviendra automatiquement avec le retour de certains cadres dans l’équipe. » Cela pourrait lui permettre d’installer un système et des hommes qui ne bougeront pas ou très peu… pour mieux préparer la saison prochaine ? Rien n’est moins sûr, tant il est resté évasif sur son avenir en conférence de presse.

« Je suis venu dans ce projet pour deux ans, on spécule sur mon avenir. Ma seule obsession, c’est d’être champion. Ce match va peut-être occasionner une réflexion de ma direction mais il faut remettre les choses dans le contexte. Ce match ne doit pas tout remettre en cause. Il n’y a pas d’excuses mais il y a des raisons. Il reste dix matches, on est devant en L1. J’espère que les joueurs qui vont partir en sélection reviendront sans trop de soucis et que l’on récupérera ceux qui ne sont pas loin de revenir dans le groupe. »