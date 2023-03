PSG : la nouvelle mise au point de Christophe Galtier sur son avenir

La suite après cette publicité

Alors que le Paris Saint-Germain s’enfonce dans la crise après son élimination de la Ligue des Champions face au Bayern Munich, le club parisien a encore chuté en Ligue 1, face à Rennes cette fois-ci (2-0). Les joueurs de Christophe Galtier ont une nouvelle fois déçu après une prestation collective très terne. Et forcément, l’entraineur français du club de la capitale semble plus que jamais sur la sellette après ce nouveau revers. Le principal intéressé s’est d’ailleurs confié sur son avenir après la rencontre. «Je ne me projette pas sur mon futur ou mon avenir» a tout d’abord déclaré Christophe Galtier avant de poursuivre sur la fin de la saison du PSG.

«Je me projette sur les dix matchs qui restent pour finir le championnat en étant champion de France, en faisant de bons matchs, en gagnant. Je dis ça avec beaucoup de lucidité, en essayant d’avoir la plus juste analyse. En essayant aussi de fédérer les joueurs, de ne rien lâcher. La saison est loin d’être finie. Il y a des concurrents derrière. Je suis dans l’action, je ne suis pas passif ou inquiet me concernant. Je suis simplement déterminé à faire en sorte qu’on fasse une fin de saison et qu’on soit champions de France. Mais il faudra que mon effectif soit beaucoup plus complet, qu’on puisse retrouver nos forces vives» a conclu, serein, l’entraineur du club parisien.

