Le Real Madrid tient ses 4 prochaines "recrues"

Cet été, la presse madrilène n'a pas vraiment été gâtée. Après une saison globalement correcte grâce au titre glané en Liga, le Real Madrid vit un mercato plutôt tranquille. Pas de gros noms en une des différents journaux de la capitale espagnole donc, la faute à la crise du coronavirus mais aussi à un effectif déjà assez complet, qualitativement et quantitativement.

Zinedine Zidane va donc devoir se contenter des joueurs de retour de prêt, comme Alvaro Odriozola mais aussi et surtout Martin Odegaard, brillant avec la Real Sociedad la saison dernière. C'est l'été prochain que les Merengues sont attendus au tournant, avec le nom de Kylian Mbappé qui va revenir avec insistance, alors qu'Erling Braut Haaland (Borussia Dortmund) ou Eduardo Camavinga (Rennes) sont aussi sur les tablettes de la direction madrilène.

Un apport sportif... ou financier

Ce samedi, Marca met cependant en avant quatre joueurs qui sont considérés comme des recrues par les Merengues en vue de l'été prochain. Il s'agit de quatre joueurs prêtés cette saison - Brahim Diaz (Milan), Dani Ceballos (Arsenal), Take Kubo (Villarreal) et Jesus Vallejo (Granada) - que le champion d'Espagne voit comme des joueurs d'avenir, et est convaincu qu'ils auront un rôle à jouer une fois qu'ils auront une saison de plus dans les pattes.

Des recrues à coût 0 explique le média ibérique, et ce en temps de crise. D'autant plus que même si Zinedine Zidane venait à ne pas compter sur eux, ils pourraient être vendus à prix d'or, à l'image de ce qui avait été fait avec Marcos Llorente, ou ce qui a été réalisé avec Achraf Hakimi cet été, le Marocain ayant été vendu pour environ 40 millions d'euros à l'Inter. Les quatre joueurs cités ont d'ailleurs tous coûté des sommes assez raisonnables aux Madrilènes et la plus-value serait assurée en cas de saison satisfaisante. De quoi convaincre les supporters qui attendent des Galactiques ? Pas sûr...