JT Foot Mercato : le FC Barcelone lance son sprint final !

Le Barça gère plusieurs dossiers en même temps

Les Blaugrana ont encore quelques dossiers chauds à régler avant la fin du marché des transferts. En attendant, ils viennent de nommer Deco au poste de directeur sportif. Le Portugais remplace Mateu Alemany et il a déjà du pain sur la planche avec notamment le cas João Félix ! Ça avance bien pour le joueur de l’Atlético de Madrid, les négociations progressent vite selon Sky Sport. Le média explique ainsi que des discussions entre les Madrilènes et le FC Barcelone sont à un stade avancé. En effet, les Colchoneros ont reçu une proposition de prêt payant de 7 à 8M€, qu’ils étudient actuellement. Une solution qui pourrait convenir à tout le monde. De son côté, Ansu Fati est toujours poussé vers la sortie par la direction du club, même s’il n’a selon Sport, toujours pas l’intention de bouger cet été. Contrairement à ce qui avait pu être annoncé dans la presse ibérique. Le clan du joueur avait vite démenti les envies de départ du jeune attaquant. Quoi qu’il en soit, ces rumeurs auraient éveillé l’attention de clubs anglais, raconte le Daily Mail. Arsenal, Manchester United et Tottenham seraient désormais à l’affût, au cas où le joueur décidait de plier bagage. Du côté du Barça, on aimerait finalement le prêter, ce qui faciliterait son départ et pourrait convaincre le joueur, qui aura ainsi une chance de revenir essayer de s’imposer à Barcelone. Toujours concernant les départs, les Catalans espèrent aussi se débarrasser de Clément Lenglet ! D’après Sport, le défenseur français devrait être envoyé vers l’Arabie saoudite. Al-Nassr serait prêt à lâcher 10 M€ pour le faire venir. Autre indésirable, Sergiño Dest aurait trouvé deux prétendants si on en croit les informations de Mundo Deportivo. Le quotidien révèle que le PSV Eindhoven s’intéresse à son profil et songe à demander son prêt ! L’autre club qui apprécie Dest n’est autre que l’OGC Nice, les Aiglons sont pour l’instant à l’affût concernant l’ancien latéral de l’Ajax Amsterdam. Si le Barça pousse autant Dest dehors c’est qu’un renfort au poste de latéral est la priorité du club avant que le mercato ne ferme ses portes. João Cancelo est annoncé proche de signer depuis plusieurs semaines, mais pour l’instant toujours rien d’officiel. Récemment, As affirmait tout de même un accord entre le Barça et Manchester City, autour d’un prêt d’un an avec option d’achat. Et si le dossier venait à capoter, les Barcelonais ont bien sûr plusieurs plans B, à commencer par Ivan Fresneda. Le jeune joueur de Valladolid dispose d’une clause libératoire de 20 M€.

Thierry Henry de retour en Bleu

Après une première étape à l’AS Monaco puis une pige à l’Impact de Montréal, Thierry Henry devrait retrouver un banc de touche ! Le poste de sélectionneur de l’équipe de France espoir est vacant depuis le départ de Sylvain Ripoll et son successeur serait tout trouvé. D’après Le Parisien, Thierry Henry est sur le point de trouver un accord avec la Fédération française de football, notamment grâce à la baisse de ses prétentions salariales. Il aurait confié à ses proches qu’il prendrait bientôt la tête de l’équipe. À noter qu’il devrait quitter ses fonctions de consultant à la télévision. Plusieurs noms avaient été évoqués pour entraîner les Bleuets, mais c’est donc finalement Henry qui aura la charge de guider l’équipe de France aux Jeux Olympiques !

Les officiels du jour :

Théo Walcott a raccroché les crampons ! À 34 ans, l’ancien international anglais a décidé de prendre sa retraite, après 18 saisons passées au plus haut niveau. Yassine Bounou a quitté Séville pour Al-Hilal ! Le club saoudien a versé 21 M€ pour s’offrir les services du portier marocain. Ce dernier a signé un contrat de 3 ans, avec un salaire annuel d’environ 15 M€. En Angleterre, Romeo Lavia est transféré à Chelsea, contre un chèque de 56 M€ ! Le joueur de 19 ans a signé sur le long terme puisqu’il est désormais lié aux Blues pour les 7 prochaines saisons, et portera le numéro 45 ! Dans le même temps, Liverpool a aussi enregistré un renfort c’est Wataru Endo qui débarque en provenance de Stuttgart. Une bonne nouvelle pour les Reds qui réussissent enfin à signer une recrue au milieu après plusieurs échecs.