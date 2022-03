OM : les Dodgers dézinguent Jorge Sampaoli

La suite après cette publicité

Dans un communiqué publié samedi, le groupe de supporters de l’OM les Dodger’s, a vivement critiqué l’entraineur du club Jorge Sampaoli, malgré une actuelle 3e place en Ligue 1 pour Marseille. Ils reprochent notamment à l’Argentin ses choix tactiques et la gestion de son groupe. « Malgré des résultats probants et des objectifs toujours réalisables, de nombreuses questions continuent de polluer le quotidien de l’Olympique de Marseille. Elle concerne évidemment la gestion humaine et sportive de J. Sampaoli » écrit le groupe marseillais qui tâcle aussi le technicien sur ses très nombreux changements de schémas.

Les Dodgers n’ont pas non plus apprécié la gestion de certains joueurs comme Steve Mandanda dont « le traitement est injuste et irrespectueux envers le joueur et surtout envers l’homme » estiment-ils avant d’évoquer le cas de l’attaquant olympien Arkadiusz Milik. Le Polonais n’est pas titulaire alors qu’il a inscrit 16 buts en 26 matchs cette saison. « Le cas Milik interpelle tous les supporters de l’OM, poursuivent-ils. Jamais, depuis près de 10 ans, notre club n’a eu dans son effectif, un tel joueur » dénoncent les supporters qui considèrent Sampaoli comme « une pâle imitation » de Marcelo Bielsa. Marseille reçoit ce dimanche soir l'AS Monaco au Vélodrome (20h45).