Premier League : tombeur de Tottenham, Manchester United poursuit sa folle série !

La 25e journée de Premier League se poursuivait, ce samedi, avec un choc alléchant entre Manchester United et Tottenham du côté d’Old Trafford. 4es au coup d’envoi, les Red Devils de Michael Carrick, qui restaient sur trois victoires consécutives, avaient l’occasion de se rapprocher un peu plus du podium. En face, les Spurs, orphelins de la moindre victoire en championnat depuis la 18e journée, devaient se relancer. Pour cette rencontre, le club mancunien se présentait en 4-2-3-1 avec Mbeumo en pointe et un double pivot composé de Casemiro et Mainoo. Thomas Franck optait lui pour un 4-3-3 où Simons et Odobert soutenaient Solanke en attaque.

Sur la lancée de leurs dernières sorties, les Mancuniens démarraient fort et Mbeumo ne tardait pas à s’illustrer (1er). Une première frappe hors cadre qui donnait le ton. Quelques instants plus tard, c’est Casemiro qui dégainait mais l’ancien Madrilène butait sur un Vicario attentif (11e). Bousculé, Tottenham réagissait. Sur un centre d’Udogie, Solanke, en position idéale, était repris de justesse (16e). Malgré cette timide réaction, Man U reprenait le contrôle des opérations et Cunha enroulait magnifiquement. En vain (20e). Peu avant la demi-heure de jeu, le match allait finalement totalement basculer.

Manchester United ne s’arrête plus !

Coupable d’une semelle appuyée sur la cheville de Casemiro, Romero voyait rouge direct (29e). Obligé de se réorganiser, Franck rappelait Odobert sur le banc et lançait Dragusin (32e). En supériorité numérique, Manchester United prenait logiquement l’avantage. Trouvé dans la surface par Diallo, Mbeumo débloquait la situation d’une reprise croisée du gauche (1-0, 38e). Dominateurs, les Red Devils frôlaient même le break juste avant la pause mais Vicario détournait in-extremis la reprise de la tête de Casemiro (41e). Au retour des vestiaires, les locaux continuaient sur leur lancée mais Diallo, buteur au terme d’une sublime action collective, voyait sa réalisation refusée pour une position de hors-jeu (49e).

Si Simons tentait de réveiller les siens (57e), Manchester United restait maître des débats mais Vicario maintenait les Spurs en vie face à Shaw puis Dalot (60e, 61e). Devant au score mais toujours pas à l’abri, le club mancunien gérait finalement parfaitement le dernier quart d’heure et Fernandes parachevait le succès des siens en reprenant parfaitement au second poteau (2-0, 81e). Au classement, Manchester United reste 4e mais revient à deux petits points seulement du podium. De son côté, Tottenham reste englué à une triste 14e place et ne parvient toujours pas à gagner.