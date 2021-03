PSG : Angel Di Maria veut tout faire pour dépasser Safet Susic

La suite après cette publicité

Vendredi en fin d'après-midi, le Paris Saint-Germain a annoncé une bonne nouvelle avec la prolongation de contrat d'Angel Di Maria, qui allait être libre cet été. L'ailier argentin a prolongé d'une saison, plus une année supplémentaire en option. Dans la capitale, El Fideo va donc tenter de rentrer encore un peu plus dans l'histoire, lui qui est le deuxième meilleur passeur du club (99 offrandes), derrière Safet Susic (103). Et c'est clairement un objectif d'être le numéro 1 dans cet exercice pour lui.

« J'ai été un peu anxieux lors des derniers matches pour essayer d'atteindre les 100 passes décisives ! C'est quelque chose de très important pour moi. Ensuite, j’espère atteindre puis dépasser les 103 offrandes de Safet Susic, qui détient le record du club. Ce serait quelque chose d'important parce que cela resterait dans l'histoire de ce club, ce serait marqué pour toujours, jusqu'à ce qu'un autre joueur ait la possibilité de me dépasser pour entrer à son tour dans l'histoire. J'espère que cette prolongation me permettra d’atteindre ces caps symboliques », a lâché Angel Di Maria aux médias du club.