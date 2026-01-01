Ligue 1 : quel mercato hivernal pour l’OM ?

« Le mois de janvier va être très important avec les matches que nous aurons et le retour de trois joueurs que nous n’avons pas eu vraiment depuis le début de saison (Traoré, Medina et Gouiri). Il faut toujours être clair. C’est le moment de faire des réajustements. Ca ne veut pas dire aller forcément chercher des joueurs. On doit réduire les déficits que l’on a sur l’équipe. Il faut faire les comptes et récupérer trois joueurs importants.» Voilà ce que disait Pablo Longoria le 14 décembre dernier en marge de la victoire de l’OM face à l’AS Monaco. Mais à Marseille, il est audacieux de faire rimer mercato et calme.

Une chose est certaine, pour accueillir des recrues, l’Olympique de Marseille devra vendre. Frank McCourt accepte de mettre la main à la poche, mais le club phocéen prend tous les risques chaque été pour bâtir une équipe compétitive, quitte à avancer sur un fil au niveau des finances. Et gare à ceux qui ne saisissent pas leur chance ! On pense par exemple à Angel Gomes, pour lequel l’OM n’aurait aucun remord à accepter une offre, comme nous vous l’avons expliqué. Le milieu de terrain anglais, arrivé libre en provenance de Lille, a trop peu montré de choses pour ne pas être considéré aujourd’hui comme une valeur marchande exploitable.

Trois cas délicats à gérer

C’est aussi le cas, malheureusement penseront les supporters olympiens, des jeunes Darryl Bakola et Robinio Vaz. Les deux jeunes ont obtenu du temps de jeu et ont su l’exploiter pour se faire remarquer. Bakola a ainsi brillé en Ligue des Champions contre Newcastle, et l’OM n’a pas tardé avant d’entamer des démarches pour prolonger son contrat, qui le lie jusqu’en 2027. Et si Darryl Bakola ne signe pas rapidement, un transfert dès cet hiver n’est pas à exclure pour ne pas se retrouver sans indemnité. Plusieurs clubs anglais (Chelsea, Newcastle, Arsenal) et allemands (Stuttgart, Dortmund) sont à l’affût, et l’OM valorise son joueur à 15-20 M€.

Pour Robinio Vaz, la situation est relativement similaire. La direction olympienne estime avoir fait l’effort nécessaire avec une proposition de prolongation assortie d’une revalorisation salariale conséquente, 6 à 7 fois son salaire actuel. Lui aussi suivi en Angleterre et en Allemagne, le joueur de 18 ans tarde à donner sa réponse. Ce qui le place automatiquement dans la catégorie des joueurs qui pourraient être cédés en janvier, alors que l’OM en attend 25 à 30 M€.

Des renforts possibles ?

Ces trois joueurs pourraient donc animer l’hiver marseillais dans le sens des départs. Tout cela pourrait enclencher, dans le sens inverse, quelques mouvements. Si l’OM attend beaucoup du retour de ses blessés de longue date (Medina, Gouiri et Traoré), il saura bondir sur les opportunités. L’une d’entre elles mène à Himad Abdelli, comme nous l’avons révélé. Libre en juin prochain, le milieu de terrain d’Angers, appelé in extremis à la CAN par l’Algérie, est courtisé, et pourrait faire l’objet d’une offensive, pour doubler la concurrence représentée par l’OL.

Autre joueur dans ce cas de figure, le latéral gauche marocain Souffian El Karouani. Défenseur le plus décisif en Europe avec 3 buts et 15 passes décisives avec son club d’Utrecht, le joueur de 25 ans est suivi par l’OM. Enfin, le club phocéen serait enclin à trouver une alternative à Mason Greenwood sur le flanc droit de l’attaque. L’Anglais est incontournable bien évidemment, mais une doublure de choix pour le faire souffler en vue du calendrier infernal qui attend l’OM ne serait pas de trop.