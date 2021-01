Ligue 2 : Grenoble perd la tête, Troyes nouveau leader

Avant le retour de la Ligue 1 ce mercredi, c'était à la seconde division de reprendre ses droits ce mardi avec quelques rencontres alléchantes notamment entre Toulouse et le Paris FC, mais aussi entre Clermont, dont le beau jeu émoustille les observateurs, et le leader Grenoble. La première rencontre a été riche... en cartons rouges ! Un de chaque côté, mais ce sont les Violets qui ont réussi à s'imposer sur le score d'un but à zéro.

Dans l'autre rencontre phare de la soirée, Clermont a mis du temps, mais a réussi à se défaire de Grenoble par trois buts à rien. Les Isérois perdent la tête au profit de Strasbourg. On pourra noter l'explosion de Pau, en Corse, contre l'AC Ajaccio (1-4) et le match spectaculaire entre Valenciennes et Nancy (2-3). A la faveur de sa belle victoire contre le Paris FC (1-0) Toulouse se place à la deuxième position de l'antichambre de la Ligue 1.

Retrouvez le classement de Ligue 2 ici