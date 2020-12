Liga : l'Atlético dispose de Valladolid et prend provisoirement la tête

Suite de la 12e journée ce samedi avec cette rencontre entre l'Atlético de Madrid (2e, 23 points) et Valladolid (19e, 10 unités) au Wanda Metropolitano. Invaincus cette saison en championnat, les Colchoneros avaient pour objectif de poursuivre leur belle série pour prendre provisoirement la tête. Les visiteurs, eux, voulaient créer la surprise pour sortir de la zone rouge.

Après une première période sans le moindre but, les hommes de Diego Simeone trouvaient la faille au retour des vestiaires grâce au Français Thomas Lemar (56e, 1-0). Derrière, Marcos Llorente doublait la mise pour le club madrilène (72e, 2-0), et le score ne bougeait plus. L'Atlético de Madrid, avec les trois points pris, passait provisoirement en tête en attendant le match Alavés-Real Sociedad dimanche. Valladolid restait 19e.

