Le TAS donne raison au Séville FC pour le licenciement de Joris Gnagnon

Il ne restait que le Tribunal arbitral du sport (TAS) pour donner gain de cause à Joris Gagnon (27 ans) dans son procès face au Séville FC, après son échec face à la justice espagnole. Le défenseur central français avait attaqué son ancien club pour licenciement abusif en 2021. Le club andalou avait écarté son joueur après qu’il soit revenu à l’entraînement en surpoids. Mais la haute instance du sport mondial a donné raison à l’équipe andalouse. Si le footballeur réclamait plus de 4 600 000 euros d’indemnisation pour son licenciement, Séville n’a rien versé et n’aura rien à verser à l’ancien Rennais. Pour rappel, le natif de Bondy est toujours sans club depuis sa résiliation de contrat avec Saint-Étienne en mai 2022.

«Le Tribunal arbitral du sport a rendu une sentence confirmant que le licenciement du joueur Joris Gnagnon pour ne pas avoir maintenu un poids approprié pour la compétition comme cause principale de licenciement était justifié. Le Tribunal a donné raison au FC Séville dans la procédure qu’il a utilisée avec le joueur, en se comportant de manière appropriée et en exigeant du joueur qu’il soit sérieux et rigoureux dans sa profession. La sentence met fin à une longue procédure qui a débuté après la réintégration du joueur après la pandémie, arrivé au club avec une forte surcharge pondérale, qu’il n’a pas corrigée malgré quatre procédures disciplinaires engagées à son encontre. Le joueur avait la possibilité de se conformer aux prescriptions et aux conseils des services médicaux et nutritionnels, ainsi que des services sportifs, afin de retrouver sa forme physique, mais il ne s’y est pas conformé de sa propre initiative et a donc fini par être licencié», peut-on lire dans le communiqué du club andalou.