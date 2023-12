OM : les demandes spécifiques de Gennaro Gattuso à Pablo Longoria pour le mercato

«Je considère qu’un mercato doit être adapté à un entraîneur.» Avec cette phrase prononcée en conférence de presse ce jeudi, Pablo Longoria admet laisser la main à Gennaro Gattuso pour le mercato de janvier. L’Italien, arrivé à la fin du mois de septembre, a pris la suite de Marcelino. Il n’a donc pas eu son mot à dire sur l’effectif actuel mais a eu le temps après trois mois de faire une large revue des troupes. Il a également constaté les manques actuels.

En plus de cela, il y a la blessure de Valentin Rongier et les fragilités de certains comme Joaquin Correa, qui n’est pas d’ailleurs pas certain de rester cet hiver. La Coupe d’Afrique des Nations va également priver le coach italien de plusieurs éléments. «On va perdre 7 ou 8 joueurs, abonde Longoria ce jeudi tout en prévenant. Mais ce serait une erreur si on recrutait massivement juste pour combler un mois et demi.» Gattuso a lui quelques exigences.

Un latéral gauche et un ailier faux-pied souhaités

D’après RMC, la grande priorité de cet hiver sera de faire venir un latéral gauche. Il faut dire que Renan Lodi déçoit depuis son arrivée cet été, en plus de jouer quasiment tous les matchs, alors qu’il est diminué aux adducteurs et à la cuisse. Amir Murillo l’a suppléé par moment, et plutôt avec efficacité, mais c’est un droitier qui a donc ses habitudes dans ce couloir. D’autant que l’OM est qualifié en barrage de Ligue Europa Shakhtar Donetsk. Il s’agit de pouvoir jouer sur plusieurs tableaux.

La venue d’un milieu de terrain n’est pas écarté, mais l’autre dossier chaud de janvier est de recruter un ailier gaucher capable de jouer à droite, un "faux-pied". Gattuso a régulièrement fait évoluer ses équipes avec ce genre de profil. Si Harit, N’Diaye et Correa, tous les trois droitiers, peuvent évoluer à ce poste côté gauche, le pendant de l’autre côté du terrain n’existe pas dans l’effectif actuel de l’OM. Longoria et Benatia savent désormais sur quoi avancer pour cet hiver.