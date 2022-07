Stade Rennais : le gros coup de gueule de Bruno Genesio sur le dossier Samuel Umtiti !

La suite après cette publicité

«On monte en termes d'intensité». Voici les premiers mots de Bruno Genesio, présent ce vendredi matin, à la séance d'entraînement alors que le Stade Rennais s'apprête à croiser le fer avec la formation allemande de Fribourg pour son premier match amical de l'été. Devant les journalistes, le coach des Rouge et Noir a d'ailleurs livré quelques indices sur la rotation à prévoir pour ce rendez-vous qui débutera à 17h30. «La plupart auront 45 minutes, sauf Birger (Meling) et Lovro (Majer), qui sont revenus les derniers et qui joueront entre 20 et 30 minutes. Steve (Mandanda) ne sera pas avec nous. Il a repris progressivement et jouera à Caen mercredi. Demain, dans le but, ce sera Romain (Salin) une heure et Elyas (Damergy) 30 minutes».

Déterminé à l'idée de débuter au mieux cette préparation et ainsi lancer, idéalement, l'exercice 2022-2023, le technicien français de 55 ans a malgré tout rappeler la nécessité de se montrer actif que le marché des transferts. «C'est un peu la seule chose, non pas qui me perturbe, mais qui m'embête un petit peu, car on arrive sur une période avec des matches, et on a besoin de travailler des associations. Mais bon, le marché est très compliqué, il faut être patient, et ça donne aussi l'occasion à des plus jeunes de se montrer.» Orphelin de Nayef Aguerd, parti du côté de West Ham, le club breton aimerait, en ce sens, recruter deux défenseurs centraux avant la reprise.

Bruno Genesio envoie un message à Samuel Umtiti !

Si le jeune Brésilien gaucher de Benfica, Morato, fait toujours partie des priorités de la formation bretonne comme nous vous le révélions en exclusivité, Bruno Genesio s'est, par ailleurs, montré confiant quant à l'arrivée du défenseur international sud-coréen de Fenerbahçe Kim Min-Jae : «je suis toujours confiant, on l'attend de pied ferme ! (rires) On va dire que c'est plutôt bien parti, mais tant qu'il n'y a rien d'officiel, il faut rester prudent». Une bonne nouvelle pour le coach rennais, qui plus est après l'échec dans le dossier Samuel Umtiti. Une opération sur laquelle Genesio a d'ailleurs tenu à réagir avec fermeté, notamment après les informations relayant une visite médicale non concluante pour le défenseur du Barça.

«Je regrette les fausses informations qui ont été divulguées, j'en suis désolé pour Sam', parce qu'en aucun cas, il n'est venu passer une visite médicale, et encore moins une visite médicale qui n'aurait pas été concluante. Donc c'est grave, je trouve, pour le joueur et nous aussi. Car ça ternit notre image, mon image car j'ai aussi un engagement avec lui, et je tenais à dire que c'est vraiment un peu vicieux et très regrettable». À bon entendeur...