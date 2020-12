Arsenal - Chelsea : les compositions officielles

En chute libre depuis début novembre (1 victoire en 10 matches), l'Arsenal de Mikel Arteta, privé de Thomas Partey (cuisse), s'articule en 3-4-3 pour ce derby. De retour de suspension, Granit Xhaka retrouve une place de titulaire au milieu alors que Pierre-Emerick Aubameyang, incertain avant le match pour une douleur au mollet, débute sur le banc.

À noter également les présences de Pablo Marí, Emile Smith Rowe et Gabriel Martinelli. En face les Blues poursuivent dans leur habituel 4-3-3. Ben Chilwell et Reece James (genou) sont remis et envoient César Azpilicueta et Emerson sur le banc. Devant, Christian Pulisic accompagne à nouveau Tammy Abraham et Timo Werner.

Les compositions des équipes :

Arsenal : Leno - Holding, Marí, Tierney - Bellerín, Elneny, Xhaka, Saka - Smith Rowe, Lacazette, Martinelli.

🚨 Here's how we lineup for tonight's game...#ARSCHE — Arsenal (@Arsenal) December 26, 2020

Chelsea : Mendy - James, Zouma, Silva, Chilwell - Kovacic, Kanté, Mount - Pulisic, Abraham, Werner.