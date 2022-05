Liverpool-Wolverhampton : les compositions officielles

La course au titre va enfin livrer son verdict en Premier League ce dimanche. Liverpool (2e, 89 pts) doit à tout prix l’emporter face à Wolverhampton (rencontre à suivre en direct commenté sur Foot Mercato à 17 heures) et espérer dans le même que Manchester City (1er, 90 pts) soit accroché par Aston Villa. Les Reds sont invaincus en championnat depuis le 28 décembre dernier et une défaite sur la pelouse de Leicester (1-0).

Jürgen Klopp devait faire avec plusieurs joueurs incertains dans son effectif, à un peu moins d’une semaine de la finale de la Ligue des Champions face au Real Madrid, notamment Salah qui sera finalement sur le banc. Mané, Jota et Diaz formeront le trio offensif des Reds. En défense, Van Dijk ne débute également pas la rencontre, Konaté et Matip sont associés en défense centrale. Peu de changement du côté des Wolves par rapport au week-end dernier, seul Hee-Chan est remplacé par Aït-Nouri, Sa retrouve sa place dans les cages.

Les compositions officielles

Liverpool : Alisson – Alexander-Arnold, Matip, Konaté, Robertson – Keita, Henderson, Thiago – Mané, Jota, Diaz

Wolverhampton : Sa – Boly, Coady, Toti – Jonny, Neves, Moutinho, Dendoncker, Aït-Nouri – Jimenez, Neto