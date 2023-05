Brest-Nantes : Antoine Kombouaré croit toujours au maintien en Ligue 1

La suite après cette publicité

Battu par le Stade Brestois (2-0) dans le cadre du deuxième match en retard de la 33e journée de Ligue 1 en raison de la finale de la Coupe de France (remportée par Toulouse, 5-1), le FC Nantes n’arrange pas son cas dans le bas du classement, premier relégable à égalité avec Strasbourg, en dehors de la zone rouge. Et si cette position délicate semble apeurer les supporters et observateurs des Canaris, l’entraîneur Antoine Kombouaré (59 ans), lui, semble convaincu que le maintien est encore à portée de main, à cinq journées de la fin du championnat, dans des propos récoltés par RMC Sport.

«(…) On démarre bien mais il ne faut pas commettre d’erreurs. Brest était craintif mais n’a pas commis d’erreur. Je suis triste pour Alban. Il dit que cette défaite est pour lui mais non non, non, on est tous ensemble. C’est une erreur lourde de conséquences. J’avais prévenu les joueurs quand on a fait cette série en championnat. On avait la tête à la finale. J’avais dit aux joueurs : ‘Attention, là on déconne’. On avait des matchs à notre portée, on a été parfois suffisants. Il reste 5 matchs, il faut travailler pour gagner dès dimanche (conter Strasbourg, ndlr). Je vais me battre jusqu’au bout. Je suis un combattant. Après, les gens prennent les décisions qu’ils veulent. (…) Je voyais des messages de soutien mais je suis pas malade hein ! Je suis en bonne santé, je suis heureux et surtout je suis convaincu que l’on va se maintenir», a déclaré le technicien canaque au micro de Prime Video.

À lire

Ligue 1 : Nantes coule à Brest