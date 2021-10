PSG - RB Leipzig : le nouveau match phénoménal de Kylian Mbappé

La suite après cette publicité

Le PSG a réalisé une très belle affaire ce mardi soir. En s'imposant 3-2 contre le RB Leipzig, le club français a repris la première place de ce groupe A, au détriment de Manchester City, vainqueur un peu plus tôt (5-1) sur la pelouse du Club Bruges. Les Parisiens ont toujours un point d'avance sur des Citizens chez qui il faudra aller à la fin du mois de novembre. Ce déplacement sera risqué, surtout si l'actuel leader de Ligue 1 ne hausse pas son niveau de jeu.

Face aux Allemands, il a une nouvelle fois dû son salut à un certain Kylian Mbappé. Encore plus intenable que face à Angers, il n'a eu cesse de mettre le feu dans la défense adverse, prenant régulièrement le dessus sur Simakan, lequel a d'ailleurs fini par provoquer un penalty sur son compatriote (74e), transformé par Messi. Lui aussi a eu sa chance sur penalty mais sa tentative est passée au-dessus de la barre en toute fin de rencontre (90+5). C'est bien sa seule ombre au tableau. Notre rédaction l'a même élu homme du match avec la note de 8.

Tout le monde encense Mbappé

Avant cela, Mbappé avait ouvert les hostilités en marquant le premier, suite à un raid balle au pied de 40 mètres, où il a provoqué Orban, avant de le fixer et de tromper Gulasci (10e). «Je suis là pour aider le club, pour qu'on joue du mieux possible. Si je suis bon, c'est que les coéquipiers m'ont mis dans les meilleures conditions. Mais la victoire est le plus important, dans une poule compliquée», expliquait-il à la sortie de la rencontre sur RMC. Marquinhos aussi rendait hommage à son coéquipier, le remerciant de leur avoir enlevé une belle épine du pied dans un match mal embarqué à l'heure de jeu.

«C'est génial d'avoir un joueur comme ça. C'est un joueur très important dans l'équipe. Un joueur de grands matchs. C'est très important de l'avoir frais, avec de la confiance. Il nous aide sur le terrain, c'est très bien pour nous qu'il soit là.» Pochettino lui saluait la performance du Français, en plus de Messi, dont le doublé a permis au PSG de s'imposer. «Il est clair que Kylian et Leo, sans parler de leur talent, qui est évident. Collectivement, on n’a pas toujours trouvé la solution. Il est important d’avoir cette classe de joueurs pour que le PSG gagne des matchs.» Heureusement que les stars sont là. Enfin, surtout Kylian Mbappé qui cumule 6 buts et 6 passes décisives en 13 matches toutes compétitions confondues cette saison.